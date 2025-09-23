صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

  • ملتان
عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے :رمضان طاہر

وہاڑی (نمائندہ خصوصی ) ڈائریکٹر پاکستان بیت المال جنوبی پنجاب ملتان رانا رمضان طاہر نے کہا ہے کہ دفاتر میں عوامی خدمت اولین ترجیح ہونی چاہیے ، افسران و اہلکاران وقت کی پابندی شفاف ریکارڈ اور ۔۔۔

عوام کی بھرپور رہنمائی کو یقینی بنائیں بصورت دیگر سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے واضح کیا کہ اچانک دوروں کے دوران غیر حاضری یا کوتاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی دفاتر کی صفائی ستھرائی بہتر بنائی جائے اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ ہو رانا رمضان طاہر نے کہا کہ بیت المال کے زیرِ انتظام اسکولز فعال ہیں اور ان کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کو اداروں کی چیکنگ اور اپنی ذمہ داریوں میں بھرپور دلچسپی لینے کی ہدایت کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ بیت المال کے تحت وظائف علاج کیلئے فنڈز، اعضاء کی پیوندکاری معذور اور بے سہارا افراد کو وہیل چیئرز مالی امداد سمیت تمام سہولیات صر ف میرٹ پر فراہم کی جا رہی ہیں تاکہ حقیقی مستحقین تک یہ سہولتیں پہنچ سکیں انہوں نے کہا کہ سویٹ ہومز کے ذریعے یتیم اور بے سہارا بچوں کی پرورش تعلیم اور رہائش کا بندوبست کیا جا رہا ہے جبکہ کمزور اور محروم طبقات کو بہتر زندگی دینے کیلئے بیت المال کے تمام منصوبے جذبۂ خدمت کے تحت چلائے جا رہے ہیں عوام اپنی کسی بھی شکایت یا مسئلے کے حل کیلئے بلا جھجک براہِ راست ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس