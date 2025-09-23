سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ، جوائنٹ سروے ہوگا :وسیم حسن
لودھراں (سٹی رپورٹر ) حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع لودھراں میں دریائے ستلج کے سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے سروے کیلئے اجلاس کمیٹی روم میں منعقد ہوا جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن شاہ نے کی۔۔۔
اجلاس میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی، سی ای اوز ڈاکٹر فرحان سمیجہ، اسرار الحق، انعم معصومہ سمیت دیگر متعلقہ افسران شریک ہوئے ۔ اے ڈی سی آر سید وسیم حسن شاہ نے کہا کہ سیلابی نقصانات کے تخمینے کیلئے اربن یونٹ، پاک آرمی، ریونیو اور محکمہ زراعت کے افسران پر مشتمل جوائنٹ سروے ہوگا جس کی حتمی رپورٹ تیار کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام ادارے حقائق پر مبنی ڈیٹا فراہم کریں اور جوائنٹ ٹیم کو ہر ممکن تعاون دیں۔ محکمہ ہیلتھ اور لائیو سٹاک متاثرہ تحصیلوں لودھراں اور کہروڑپکا میں سیلاب کے بعد پھیلنے والی بیماریوں کی تفصیلات دیں گے جبکہ بلڈنگ ڈیپارٹمنٹ اور ضلع کونسل مکمل طور پر تباہ گھروں کی رپورٹ فراہم کریں گے ۔ اے ڈی سی آر نے کہا کہ نقصانات کی مانیٹرنگ تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہوگی اور موقع پر تصدیق کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ زراعت فصلوں، محکمہ بلڈنگز روڈ انفراسٹرکچر کے نقصانات کے تخمینے میں معاونت فراہم کرے گا تاکہ جوائنٹ سروے میں اصل حقائق سامنے آسکیں۔