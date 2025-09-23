سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات پر ضلع خانیوال کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ شروع کر دی گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کی نگرانی میں 93مڈل اور۔۔۔
پرائمری سکولوں میں کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے ، جبکہ کبیروالا اور میاں چنوں میں مجموعی طور پر 107سکول سیلاب سے متاثر ہوئے ۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے ہدایت کی کہ متاثرہ سکولوں کی عمارتوں کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد کلاسز شروع کی جائیں۔ اجلاس میں سکولز اور کالجز میں بغیر ہیلمٹ اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل لانے پر پابندی کے نفاذ کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اب تک 307 طلبہ کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے جا چکے ہیں۔ سی ای او ایجوکیشن نے \\\"ون چائلڈ ون پلانٹ\\\" مہم کے بارے میں بریفنگ دی۔ اجلاس میں سی ای او ایجوکیشن، ڈی ڈی کالجز اور ٹریفک پولیس کے افسران نے شرکت کی اور تعلیم و حفاظت کے اقدامات پر عملدرآمد کی نگرانی کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔