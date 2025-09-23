سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم
ملتان(وقائع نگار خصوصی)حکومت پنجاب نے سیلاب 2025 کے نقصانات کے تخمینے کے لیے ایک جامع سروے شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔۔وزیرِاعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پر سروے شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔۔۔
کمشنر عامر کریم خاں نے کہا ہے کہ یہ سروے موضع کی سطح پر کیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندانوں اور علاقوں کا درست ریکارڈ مرتب ہو سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر مشترکہ سروے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں فوج اور سول اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے ۔ اس سروے میں انسانی جانوں کے ضیاع، زخمیوں، مکانوں کو پہنچنے والے نقصانات، کھڑی فصلوں اور مال مویشیوں کے نقصانات کی مکمل تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی۔ اربن یونٹ کی فراہم کردہ اینڈرائڈ ایپلیکیشن کے ذریعے سروے کا عمل مکمل کیا جائے گا جبکہ جمع شدہ ڈیٹا کی تصدیق نادرا، PLRA اور دیگر متعلقہ اداروں سے کرائی جائے گی۔ کمشنر عامر کریم خاں نے مزید کہا کہ اہل متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی بینک کے ذریعے کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ڈسبرسمنٹ سنٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں بائیومیٹرک تصدیق، اکاؤنٹ ایکٹیویشن اور فوری ادائیگی کی سہولت موجود ہوگی۔