صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

  • ملتان
سیلاب، نقصانات کے تخمینہ کیلئے فوری سروے کا حکم

ملتان(وقائع نگار خصوصی)حکومت پنجاب نے سیلاب 2025 کے نقصانات کے تخمینے کے لیے ایک جامع سروے شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے ۔۔وزیرِاعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر کمشنر ملتان عامر کریم خاں نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو فوری طور پر سروے شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔۔۔

کمشنر عامر کریم خاں نے کہا ہے کہ یہ سروے موضع کی سطح پر کیا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندانوں اور علاقوں کا درست ریکارڈ مرتب ہو سکے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر مشترکہ سروے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جن میں فوج اور سول اداروں کے نمائندے شامل ہوں گے ۔ اس سروے میں انسانی جانوں کے ضیاع، زخمیوں، مکانوں کو پہنچنے والے نقصانات، کھڑی فصلوں اور مال مویشیوں کے نقصانات کی مکمل تفصیلات اکٹھی کی جائیں گی۔ اربن یونٹ کی فراہم کردہ اینڈرائڈ ایپلیکیشن کے ذریعے سروے کا عمل مکمل کیا جائے گا جبکہ جمع شدہ ڈیٹا کی تصدیق نادرا، PLRA اور دیگر متعلقہ اداروں سے کرائی جائے گی۔ کمشنر عامر کریم خاں نے مزید کہا کہ اہل متاثرین کو معاوضے کی ادائیگی بینک کے ذریعے کی جائے گی۔ اس مقصد کے لیے ڈسبرسمنٹ سنٹرز قائم کیے جائیں گے جہاں بائیومیٹرک تصدیق، اکاؤنٹ ایکٹیویشن اور فوری ادائیگی کی سہولت موجود ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چلڈرن ہسپتال : سکیورٹی گارڈ بچوں کے بلڈ ٹیسٹ کرتا رہا، ویڈیو منظر عام پر آگئی

کم از کم اجرت کے نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کیلئے مہم شروع

سیکرٹری زراعت کا جلالپور پیروالہ میں ریلیف کیمپس کا دورہ

صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ کا تحصیل بھوآنہ کا دورہ

انجمن تاجران فیصل آباد کے وفد کی رانا ثنا اللہ سے ملاقات

سیرتِ طیبہ پر عمل ہی دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز :مقررین

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس