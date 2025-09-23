درود و سلام کی محفل کا انعقاد‘ایم پی اے سمیت علما کی شرکت
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول میں درود و سلام کی محفل منعقد ہوئی جس کے مہمانان خصوصی ایم پی اے میاں ثاقب خورشید، ڈویژنل ڈائریکٹر ایجوکیشن اتھارٹی چودھری سعید احمد اور۔۔۔
میاں اویس خورشید تھے ۔ تقریب سے قاری عبد اللہ طیب، مولانا مصعب بن عمیر، علامہ غلام قنبر عسکری، مفتی محمد بلال اور مولانا محمد صابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معاشرتی برائیوں، جھوٹ، ملاوٹ اور بے ایمانی کے خاتمہ کو اولین ترجیح دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا امت مسلمہ کے اتحاد اور دیرپا ترقی کی ضمانت ہے ۔ سینئر ہیڈ ماسٹر ظفر جمیل اور چودھری عبد الجبار نے کہا کہ قرآن مجید کے ترجمے کے عام فہم سلسلے اور درود شریف پڑھنے کی تحریک کامیابی سے جاری ہے ۔ ایم پی اے میاں محمد ثاقب خورشید نے کہا کہ حضور کی سیرت دنیا و آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے اور وہ اس تحریک کے فروغ کیلئے اسمبلی میں آواز بلند کریں گے ۔ آخر میں ملکی سلامتی، سیلاب زدگان اور کشمیری و فلسطینی عوام کیلئے دعا کرائی گئی۔