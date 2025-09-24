صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
خانیوال میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں پھراضافہ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال شہر میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے ۔ نئی قیمتوں کے مطابق دودھ 180سے 200روپے فی لیٹر اور دہی 200سے 220روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔۔۔

شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی یہ بنیادی اشیاء پہلے ہی عام آدمی کی پہنچ سے باہر تھیں اور اب مہنگائی نے مزید مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ دکانداروں کے مطابق حالیہ سیلاب سے مویشیوں کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث دودھ کی پیداوار کم ہوئی اور قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہو گیا۔شہری حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ دودھ اور دہی سمیت دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پایا جائے۔

 

