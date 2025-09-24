85ویں شطرنج چیمپئن شپ‘85کھلاڑیوں کی شرکت
ملتان (خصوصی رپورٹر)شطرنج ایسوسی ایشن پنجاب کے تعاون سے راولپنڈی شطرنج ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 14ویں راولپنڈی شطرنج چیمپئن شپ منعقد ہوئی، جس میں 85کھلاڑیوں نے مختلف شہروں سے بھرپور شرکت کی۔۔۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی مسعود بخاری، سینئر نائب صدر شطرنج ایسوسی ایشن پنجاب و ایڈیشنل کمشنر راولپنڈی ڈویژن اور صدر ملتان شطرنج ایسوسی ایشن تھے ۔اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ شطرنج ایسوسی ایشن پنجاب صوبے بھر میں نہایت مثبت اور ترقی پسند کردار ادا کر رہی ہے ۔ معیاری مقابلوں کا انعقاد، کارپوریٹ سیکٹر کی شمولیت اور تعلیم میں شطرنج کے فروغ کے اقدامات نئی نسل کو حکمت اور سوچ کی نئی راہیں فراہم کر رہے ہیں۔مقابلے میں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ اوپن کیٹیگری میں نیشنل ماسٹر انیس الرحمٰن زیدی نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ سلمان علی خان دوسرے نمبر پر رہے ۔ انڈر 13 کیٹیگری میں موسیٰ رضوان نے پہلی اور میکائل شعیب نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ خواتین کیٹیگری میں سارہ نور خالد فاتح اور اقرا ناز رنر اپ رہیں۔ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر توحید شمس عباسی نے منتظمین کی کاوشوں کو سراہا اور راجہ گوہر اقبال کے کردار کو شطرنج کی ملک گیر بحالی میں اہم قرار دیا۔یہ چیمپئن شپ شطرنج ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر اور چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم راؤف کی وژنری قیادت کا نتیجہ قرار دی گئی ۔