میاں چنوں موٹر سائیکل کی جعلی نمبر پلیٹس لاہور میں استعمال

  • ملتان
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)میاں چنوں کے شہری کی موٹر سائیکل کی جعلی نمبر پلیٹس لاہور میں استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔ لاہور سے ای چالان موصول ہونے پر معاملہ سامنے آیا۔ متاثرہ شہری نے جعل سازوں کے خلاف تھانہ سٹی میں کارروائی کیلئے درخواست دے دی ہے۔۔۔

 میاں چنوں کے رہائشی ریحان منیر نے پولیس کو بتایا کہ ان کی موٹر سائیکل رجسٹریشن نمبر AKN-9543 سرخ رنگ میں ان کے زیر استعمال ہے اور کبھی میاں چنوں سے باہر نہیں گئی۔ اس کے باوجود انہیں لاہور سے دو ای چالان موصول ہوئے ۔ تصاویر میں سیاہ رنگ کی موٹر سائیکل پر ان کے نمبر کی جعلی پلیٹ استعمال ہوتی دکھائی گئی ہے ۔شہری نے خدشہ ظاہر کیا کہ جعل ساز کسی سنگین واردات یا غیر قانونی کام میں بھی ان جعلی نمبر پلیٹس کو استعمال کرسکتے ہیں۔ انہوں نے پولیس حکام سے مطالبہ کیا کہ جعل سازی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

