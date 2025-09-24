صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی تبادلہ پالیسی میں نرمی، تین سالہ پابندی ختم

  • ملتان
اساتذہ کی تبادلہ پالیسی میں نرمی، تین سالہ پابندی ختم

ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ تعلیم نے گھر کے قریب تبادلہ کروانے والے اساتذہ کے لئے پالیسی میں نرمی کر دی۔ نئی پالیسی کے تحت حق دار اساتذہ پر تین سال ایک ہی سٹیشن پر تعیناتی کی شرط لاگو نہیں ہوگی۔۔۔

ذرائع کے مطابق اس سے قبل کسی بھی استاد کے تبادلے کے لئے لازمی تھا کہ وہ اپنے موجودہ سٹیشن پر کم از کم تین سال پورے کرے ۔ تاہم اب گھر کے قریب تبادلے کے خواہشمند حق دار اساتذہ کو سہولت دینے کے لیے سیس سسٹم پر الگ آپشن فراہم کیا گیا ہے ۔ترجمان محکمہ تعلیم کے مطابق اوپن میرٹ کے تحت تبادلوں کے لئے آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ 28 ستمبر تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں گے ، جبکہ ان درخواستوں کی تصدیق کا عمل 4اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔مزید بتایا گیا ہے کہ تبادلوں کے حتمی آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری کئے جائیں گے ۔ محکمہ تعلیم کے مطابق یہ اقدام اساتذہ کو سہولت فراہم کرنے اور تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیکرز، سویٹس شاپس پر ناقص صفائی، زائد المیعاد اشیا

کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا بورڈ میں زیر تعمیر جدید امتحانی ہال کا دورہ

کامیابی کیلئے زندگی کو سیرتِ مصطفی ؐکے مطابق ڈھالنا ہوگا:علما

حافظ آباد :سیلاب سے نقصان کے تخمینہ کیلئے سروے کاآغاز

صنعت زار میں سٹیٹ آف دی آرٹ ڈے کیئر سنٹر کا افتتاح

گجرات چیمبر کی جانب سے سیلاب متاثرین میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر