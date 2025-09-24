اساتذہ کی تبادلہ پالیسی میں نرمی، تین سالہ پابندی ختم
ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ تعلیم نے گھر کے قریب تبادلہ کروانے والے اساتذہ کے لئے پالیسی میں نرمی کر دی۔ نئی پالیسی کے تحت حق دار اساتذہ پر تین سال ایک ہی سٹیشن پر تعیناتی کی شرط لاگو نہیں ہوگی۔۔۔
ذرائع کے مطابق اس سے قبل کسی بھی استاد کے تبادلے کے لئے لازمی تھا کہ وہ اپنے موجودہ سٹیشن پر کم از کم تین سال پورے کرے ۔ تاہم اب گھر کے قریب تبادلے کے خواہشمند حق دار اساتذہ کو سہولت دینے کے لیے سیس سسٹم پر الگ آپشن فراہم کیا گیا ہے ۔ترجمان محکمہ تعلیم کے مطابق اوپن میرٹ کے تحت تبادلوں کے لئے آن لائن درخواستیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اساتذہ 28 ستمبر تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں گے ، جبکہ ان درخواستوں کی تصدیق کا عمل 4اکتوبر تک مکمل کیا جائے گا۔مزید بتایا گیا ہے کہ تبادلوں کے حتمی آرڈرز 15 اکتوبر کو جاری کئے جائیں گے ۔ محکمہ تعلیم کے مطابق یہ اقدام اساتذہ کو سہولت فراہم کرنے اور تدریسی عمل کو بہتر بنانے کے لئے اٹھایا گیا ہے ۔