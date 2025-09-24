سرکاری سکولوں میں ناظرہ قرآن قاعدوں کی شدید قلت
ملتان (خصوصی رپورٹر)سرکاری اسکولوں میں ناظرہ قرآن کو لازمی مضمون قرار دیئے جانے کے باوجود اس کے لئے درکار سپاروں (قاعدوں) کی اشاعت میں شدید کمی کا سامنا ہے۔۔۔
گزشتہ تین برسوں میں مجموعی طور پر 70 لاکھ قاعدوں کی کمی ریکارڈ کی گئی۔تفصیلات کے مطابق تعلیمی سال 2023-24 میں 80 لاکھ قاعدے شائع کئے گئے تھے ، تاہم 2024-25 میں صرف 37 لاکھ اور 2025-26 میں 26 لاکھ قاعدے شائع کئے گئے ۔ حیران کن طور پر آئندہ تعلیمی سال 2026-27 کے لئے صرف 10لاکھ قاعدے شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے انتہائی ناکافی ہے ۔سابق ممبر قرآن بورڈ ناظم الدین کے مطابق سالانہ کم از کم 80 لاکھ قاعدوں کی اشاعت ناگزیر ہے تاکہ تمام طلبہ کو یکساں مواقع مل سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بارہویں جماعت کے ترجمۃ القرآن کی کتابیں بھی غیر معیاری کاغذ پر شائع کی جا رہی ہیں، جو ایک اہم دینی مضمون کے ساتھ ناانصافی کے مترادف ہے ۔دوسری جانب پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ کے حکام کا موقف ہے کہ وہ صرف موصول شدہ آرڈرز کے مطابق ہی سپارے اور دیگر نصابی کتب شائع کرتے ہیں۔