تعلیمی اداروں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ کا حکم جاری

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر)جنوبی پنجاب سمیت صوبے کے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں سمارٹ ویسٹ مینجمنٹ پراسیس شروع کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔۔۔

 اس سلسلے میں جاری نوٹیفکیشن کے مطابق تعلیمی اداروں کو کچرے کی مناسب علیحدگی کے لئے پانچ رنگوں کے ڈسٹ بنز لازمی رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ یہ عمل 30ستمبر 2025تک مکمل کرنا ہوگا جبکہ انسپکشن کا آغاز یکم اکتوبر سے ہوگا۔ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے اداروں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق کاغذ کے فضلے کے لئے پیلا، بوتلوں کے لئے سبز، شیشے کے ٹکڑوں اور لیبارٹری فضلے کے لئے سرخ، جبکہ دیگر دھاتوں کے لئے علیحدہ رنگ کے ڈبے مختص کئے جائیں گے ۔ ان اشیاء کو مستقبل میں ری سائیکل بھی کیا جائے گا۔ذرائع کے مطابق پنجاب کی سینئر وزیر برائے ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی مریم اورنگزیب اس منصوبے کی براہ راست نگرانی کریں گی، جبکہ وزیر تعلیم رانا سکندر اور وزیر بلدیات ذیشان ملک کو عملدرآمد کے مخصوص اہداف تفویض کئے گئے ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیمیں، مقامی حکومت اور کمیونٹی ڈویلپمنٹ حکام کے ساتھ مل کر اداروں کی تعمیل کی نگرانی کریں گی۔

 

