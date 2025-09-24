جعلی زرعی زہروں کیخلاف کارروائی، کروڑوں کا مال برآمد
ملتان (وقائع نگار خصوصی)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی اور سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی ہدایات پر جعلی و ناقص زرعی مداخل کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عملدرآمد جاری ہے۔۔۔
اسی سلسلے میں محکمہ زراعت نے ملتان میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے مالیت کے جعلی اور زائدالمیعاد زرعی زہروں کا بھاری ذخیرہ برآمد کرلیا۔ترجمان کے مطابق کارروائی محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز ملتان کے ڈائریکٹر سید عصمت حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کی۔ کارروائی کے دوران 6ہزار661لٹر اور 1ہزار 292 کلوگرام جعلی و زائدالمیعاد زرعی زہر قبضے میں لیا گیا، جس کی مالیت 5 کروڑ 54لاکھ 57ہزار روپے سے زائد بتائی گئی ہے ۔یہ زہر رچنا ایگرو کیمیکلز پرائیویٹ کے غیر قانونی گودام سے برآمد کیا گیا، جہاں 31 مصنوعات ذخیرہ کی گئی تھیں جن میں سے 24 زائدالمیعاد تھیں۔ یہ زہر دوبارہ پیکنگ اور ری لیبلنگ کے ذریعے مارکیٹ میں فروخت کرنے کی تیاری کی جارہی تھی۔ محکمہ زراعت نے گودام کو فوری طور پر سیل کردیا اور موقع سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے واضح کیا کہ جعلی زرعی مداخل تیار یا فروخت کرنیوالوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ کسانوں کے مفاد پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور معیاری زرعی ادویات کی فراہمی ہر حال میں یقینی بنائی جائے گی۔