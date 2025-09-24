پسند کی شادی کرنے والا شخص پولیس تشدد سے جاں بحق
مظفرگڑھ(سٹی رپورٹر)پسند کی شادی کرنے والا شخص مبینہ پولیس تشدد سے جاں بحق ہوگیا، ایک اے ایس آئی سمیت 4اہلکاروں اور دیگر تین افراد کیخلاف قتل و دیگر دفعات کے تحت درج کرلیا گیا۔۔۔
تھانہ خانگڑھ کے موضع جگت پور کے رہائشی محبوب احمد نے 4 ماہ قبل ثمینہ بی بی سے پسند کی شادی کی تھی،محبوب احمد کے لواحقین نے الزام عائد کیا ہے کہ سوموار کی رات پولیس نے ان کے گھر کارروائی کی اور پولیس تشدد سے محبوب احمد دم توڑ گیا،پولیس نے متوفی کے بیٹے وقاص کی مدعیت میں تھانہ خانگڑھ کے ایک اے ایس آئی شاہنواز بھٹہ سمیت چار اہلکاروں کے علاوہ محمد شفیق ، تہمینہ اورکریم بی بی کیخلاف قتل و دیگر دفعات کے تحت درج کرلیا گیا۔ایف آئی آر کے متن کیمطابق اے ایس آئی اور پولیس اہلکاروں سمیت دیگر ملزموں نے محبوب احمد کو سیڑھیوں پر گھسیٹا اور لاتوں،مکوں اور گھونسوں کے ذریعے تشدد کا نشانہ بنایا جس کے باعث اس کی موت ہوئی۔پولیس ترجمان کیمطابق لاہور ہائیکورٹ کے حکم پر پولیس ٹیم ثمینہ بی بی کی برآمدگی کے لیے صرف نوٹس دینے گئی تھی،پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد موت کی وجہ کا علم ہوسکے گا۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے معاملے کا نوٹس لیکر ایس پی انویسٹی گیشن مظفرگڑھ کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے ۔ایس پی انویسٹی گیشن معاملے کی تحقیقات کرکے رپورٹ ڈی پی او مظفرگڑھ کو پیش کریں گے ۔