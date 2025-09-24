10 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار
میاں چنوں (تحصیل رپورٹر)تھانہ تلمبہ کی حدود گاؤں 1ایٹ آر میں 10سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش پر پولیس نے ملزم پرویز کو گرفتار کرلیا ہے۔۔۔
متاثرہ بچی کے والد امجد نے اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ بچی گیس سلنڈر بھرانے کیلئے دکان پر گئی جہاں ملزم پرویز نے زیادتی کی کوشش کی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج اور ملزم کو گرفتار کرلیا۔اہل خانہ کے مطابق ملزم بااثر ہے جو صلح کیلئے دباؤ ڈال رہا ہے اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی جارہی ہیں۔ متاثرہ کے والدین نے ڈی پی او‘ آر پی او‘ آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ کیس میرٹ پر سنا جائے۔