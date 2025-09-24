4 وارداتیں‘ شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ایک ہی رات میں مختلف علاقوں میں چوری کی چار وارداتوں میں لاکھوں روپے کا مال وزر چوری کرلیا گیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ سنانواں کی حدود 447 ٹی ڈی اے میں لکڑی کے تاجر نذر خان کے گھر سے 90 ہزار روپے نقد ی اور آدھا تولہ سونا چرا لیا گیا۔۔۔
موسیٰ خان کے گھر سے چور ایک لاکھ روپے ، آدھا تولہ سونا اور قیمتی موبائل فون لے گئے ۔ الیکٹریشن مدثر شفیق کے گھر سے 50ہزار روپے اور طلائی زیور چرا لیا گیا۔چونگی نمبر 12سورج والا پرہاڑ شرقی میں مزدور حافظ مرید حسین کے گھر سے سولر پلیٹیں چرا لی گئیں۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔شہریوں نے چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پراظہار تشویش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقامی پولیس صرف مقدمات درج کرنے تک محدود ہے۔ڈی پی او سے اپیل ہے کہ علاقے کو جرائم سے پاک کیا جائے۔