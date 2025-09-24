صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدیدز خمی

  • ملتان
مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدیدز خمی

بوریوالا (نمائندہ دنیا)نواحی گاؤں 327ای بی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدید ز خمی ۔ ملزم نے پہلے بزرگ پر تشدد کیا اور بعد ازاں گولی مار کر فرا رہو گیا۔۔۔

 نواحی گاؤں 327ای بی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدید زخمی ہو گیا۔ بشیر بھٹی سکنہ 327ای بی اپنی گدھا ریڑھی پر سیمنٹ کی بوریاں لاد کر جا رہا تھا کہ سجاد عرف کالا سکنہ 327ای بی نے اس کو روک کر مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کر دی جسے وہ شدید زخمی ہو گیا اور ملزم موقع سے فرا رہو گیا ۔زخمی بزرگ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈینگی کیسز بڑھ گئے،محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم

الیکٹر و بسوں پر عوام کا شدید رش،ٹرانسپورٹروں نے اپنے کرایوں میں کمی کر دی

سپیشل بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی تو جہ دی جا ئے ،اسد مگسی

آر پی او کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

تاجر سے 17لاکھ 20ہزار لوٹنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا

یونیورسٹی آف سرگودھا تین روزہ تربیتی پروگرام کا آغاز

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر