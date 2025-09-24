مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدیدز خمی
نواحی گاؤں 327ای بی میں مسلح شخص کی فائرنگ سے بزرگ محنت کش شدید زخمی ہو گیا۔ بشیر بھٹی سکنہ 327ای بی اپنی گدھا ریڑھی پر سیمنٹ کی بوریاں لاد کر جا رہا تھا کہ سجاد عرف کالا سکنہ 327ای بی نے اس کو روک کر مارا پیٹا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے فائرنگ کر دی جسے وہ شدید زخمی ہو گیا اور ملزم موقع سے فرا رہو گیا ۔زخمی بزرگ کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس مصروف کارروائی ہے ۔