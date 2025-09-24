صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی‘بوریوالا: پیمانہ کم ہونے پر 3 پٹرول پمپ سیل

  • ملتان
میلسی'بوریوالا: پیمانہ کم ہونے پر 3 پٹرول پمپ سیل

وہاڑی، میلسی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی، نامہ نگار)ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز عابدہ حنیف وٹو نے میلسی اور بورے والا میں پٹرول پمپس کے پیمانوں کی چیکنگ کی۔ دوران کارروائی پیمانہ کم ہونے پر تین پٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا۔۔۔

 بورے والا میں اوریجنل پٹرولیم سروس گگو منڈی اور ابراہیم پٹرولیم سروس جبکہ میلسی اڈا جلہ جیم میں آرائیں پٹرولیم سروس کو پیمانہ کم رکھنے پر فوری طور پر سیل کیا گیا۔ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پٹرول پمپس کی باقاعدگی سے چیکنگ جاری ہے ۔ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

 

