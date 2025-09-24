پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، جعلی دودھ فیکٹری سیل
ملتان (لیڈی رپورٹر)جعلی دودھ مافیا کیخلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی بڑی کارروائی، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز طاہر سعید کی سربراہی میں گلزار پور، دنیاپور میں جعلی دودھ تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا۔۔۔
کارروائی کے دوران 200لٹر جعلی دودھ اور 40 لٹر ممنوعہ کیمیکلز تلف کئے گئے جبکہ 85کلو کھلا پاؤڈر، 16 لٹر ویجیٹبل گھی اور مکسنگ مشینری قبضے میں لے لی گئی۔ فیکٹری مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرکے مزید کارروائی شروع کردی گئی۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق فیکٹری میں وئے پاؤڈر، ویجیٹبل گھی، مارگرین اور مضر صحت کیمیکلز ملا کر جعلی دودھ تیار کیا جاتا تھا جسے مختلف ملک شاپس اور گھروں میں سپلائی کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جعلی دودھ بنانے والے عناصر عوام کی صحت کے دشمن ہیں اور ان کیخلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسی ملاوٹ شدہ اشیائے خورونوش کی تیاری اور فروخت انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے ، اس لئے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سخت سزا دلائی جائے گی۔