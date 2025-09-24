ڈی پی اومظفرگڑھ کی کھلی کچہری‘ درخواستوں پر ا حکامات جاری
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے تھانہ سٹی چوک سرورشہید میں کھلی کچہری کا انعقاد کیااور سائلین کی درخواستیں سن کر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔۔۔
اس موقع پر ڈی ایس پی عبدالشکور قیصرانی، ایس ایچ او رانا ہارون اختر، ایس ایچ او عرفان فیض اور دیگر تفتیشی افسر موجود تھے ۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان حیدر کے ویژن کے مطابق عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کیلئے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جارہا ہے ۔صحافی کے سوال پر ڈی پی او نے انکشاف کیا کہ تھانہ سٹی چوک سرورشہید کے گاؤں 566/ٹی ڈی اے کے اندھے قتل کیس کا سراغ لگا کر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور انتھک محنت سے قاتل کو گرفتار کرلیا ہے ، جلد تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک پولیس آفس اور ڈرائیونگ لائسنس آفس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں مظفرگڑھ پولیس نے لاکھوں افراد کو ریسکیو کیا، راشن فراہم کیا اور سکیورٹی یقینی بنائی۔