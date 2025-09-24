صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی اومظفرگڑھ کی کھلی کچہری‘ درخواستوں پر ا حکامات جاری

  • ملتان
ڈی پی اومظفرگڑھ کی کھلی کچہری‘ درخواستوں پر ا حکامات جاری

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مظفرگڑھ سید غضنفر علی شاہ نے تھانہ سٹی چوک سرورشہید میں کھلی کچہری کا انعقاد کیااور سائلین کی درخواستیں سن کر موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔۔۔

اس موقع پر ڈی ایس پی عبدالشکور قیصرانی، ایس ایچ او رانا ہارون اختر، ایس ایچ او عرفان فیض اور دیگر تفتیشی افسر موجود تھے ۔ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان حیدر کے ویژن کے مطابق عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنے کیلئے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جارہا ہے ۔صحافی کے سوال پر ڈی پی او نے انکشاف کیا کہ تھانہ سٹی چوک سرورشہید کے گاؤں 566/ٹی ڈی اے کے اندھے قتل کیس کا سراغ لگا کر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی اور انتھک محنت سے قاتل کو گرفتار کرلیا ہے ، جلد تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں گے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک پولیس آفس اور ڈرائیونگ لائسنس آفس کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں مظفرگڑھ پولیس نے لاکھوں افراد کو ریسکیو کیا، راشن فراہم کیا اور سکیورٹی یقینی بنائی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان گھروں تک پہنچانے کے انتظامات مکمل

دہشتگردی کی طرح منافقت بھی صاف کرینگے ،میئر

ہیڈ ماسٹرز کی کنٹریکٹ پر بھرتیاں حیران کن ،سندھ ہائیکورٹ

سندھ حکومت کراچی کے 3360ارب روپے ہڑپ کر چکی ، سیف الدین

جامعہ کراچی، آن داخلوں کا شیڈول جاری کرنے کی منظوری

منشیات فروش پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر