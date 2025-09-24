صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ پنجاب کے تعلیمی انیشیٹوز سے سکولوں کا معیار بلند

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی)ایم پی اے ثاقب خورشید نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ نے تعلیم کی ترویج اور ترقی کیلئے بہترین اقدامات شروع کئے ہیں۔۔۔

 سرکاری سکولوں میں طلبا و طالبات کو سہولتیں فراہم ، معیار تعلیم بلند کرنے اور اساتذہ کی استعداد کار بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جارہی ہے ۔انہوں نے یہ بات برٹش کونسل اور ایف سی ڈی او کی معاونت، نیشنل رورل سپورٹ پروگرام اور سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے تعاون سے جاری ’’علم پیکٹ پراجیکٹ‘‘ کے تحت خواتین اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔

 

