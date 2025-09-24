صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقدمات کی تفتیش میرٹ پربروقت مکمل کرنے کی ہدایت

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال اسماعیل کھاڑک کی زیر صدارت ڈی پی او آفس کے کمیٹی روم میں کرائم میٹنگ ہوئی جس میں ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز اور دیگر پولیس افسروں نے شرکت کی۔۔۔

 اجلاس میں پولیس کارکردگی، امن و امان کی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری سمیت دیگر اہم امور زیر بحث آئے ۔ڈی پی او نے افسروں کو ہدایت دی کہ مقدمات کی تفتیش میرٹ پر اور بروقت مکمل کی جائے ۔ 15پر آنیوالی کالز پر فوری رسپانس یقینی بنایا جائے اور سنگین واقعات کی صورت میں سینئر افسر جائے وقوعہ پر موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس وردی کے تقدس کو برقرار رکھے ، شہریوں کو تھانوں میں عزت دے اور مسائل کو میرٹ پر حل کرے ۔ پٹرولنگ کو مزید موثر بنایا جائے۔

 

