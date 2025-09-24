ویمن یونیورسٹی مثبت سرگرمیوں کوفروغ دے رہی،کلثوم پراچہ
ملتان (خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان میں جنوبی پنجاب سالانہ ینگ آرٹسٹس نمائش شروع ہوگئی جو 24 ستمبر تک جاری رہے گی۔ ترجمان کے مطابق یہ نمائش یونیورسٹی کے شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے تحت گزشتہ برس شروع کی گئی تھی جو اب سالانہ کیلنڈر کا حصہ بن چکی ہے۔۔۔
رواں برس بھی نمائش کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے کیا۔ اس موقع پر رجسٹرار ڈاکٹر ملکہ رانی اور ڈائریکٹر سٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر عدیلہ سعید بھی موجود تھیں۔نمائش زیٹن اور سلکوشین کے تعاون سے منعقد ہوئی جس کا انتظام چیئرپرسن سونیا ناصر، ارمیشہ انصاری اور علینہ انصاری نے کیا۔ تقریب میں 30 فنکاروں نے 50 سے زائد فن پارے پیش کئے جن میں ایمبس پینٹنگ، آئل و واٹر پینٹنگ، چارکول، سیرامکس، فیبرک اور پوسٹر کلر پینٹنگ شامل تھیں۔ اس نمائش میں این ایف سی، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور ویمن یونیورسٹی بہاولپور کے طلبہ و طالبات نے بھی شرکت کی۔مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر کلثوم پراچہ نے خطاب میں کہا کہ ویمن یونیورسٹی نے ہمیشہ جنوبی پنجاب میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا ہے ۔ پہلی نمائش کو ملک بھر میں پذیرائی ملی جس کے بعد اسے باقاعدہ کیلنڈر میں شامل کیا گیا تاکہ نوجوان فنکار اپنی صلاحیتیں اجاگر کرسکیں اور پاکستان کی ثقافت و تہذیب کو نمایاں کر سکیں۔ججز کے طور پر مس شگفتہ نیاز اور نازش ہما خان شریک ہوئیں۔ نازش ہما خان نے کہا کہ یونیورسٹی کا یہ اقدام نوجوان فنکاروں کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے اور ایسے اقدامات سے ان کے حوصلوں کو تقویت ملے گی۔