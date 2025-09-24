ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات
ملتان(خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا، ایڈمیشن کے لئے آنے والے واؤچرز کے انتظارمیں خوار ہوگئے ،تفصیل کے مطابق ویمن یونیورسٹی ملتان میں اس وقت بی ایس پروگرام کے لئے ایڈمیشنز جاری ہیں۔۔۔
مگران کا آئی ٹی سسٹم ایک بار پھر جواب دے گیا دو ہفتے قبل بھی ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے سرور بیٹھ گئے تھے جس کی وجہ سے ایڈمنشن سسٹم متاثر ہوا اب گذشتہ روز ایک بار پھر سسٹم بیٹھ گیا ۔متاثرین کا کہنا ہے کہ داخلے کی خواہش مند طالبات کو فیس واؤچر جمع کرانے کا کہا گیا جب طالبات اور والدین داخلے کے لئے واؤچر کے حصول کے لئے یونیورسٹی پہنچے تو معلوم ہوا کہ سسٹم ڈاؤن ہوا ہے ۔ جو لوگ صبح 9 بجے پہنچے ان کو 1 بجے تک واؤچرز ایشو کئے گئے ، اسی طرح جو طالبات اور والدین 11،12 بجے یونیورسٹی آئے وہ 4 بجے تک یونیورسٹی میں داخلے کے لئے واؤچر کے حصول کے لئے خوار ہوتے رہے شدید گرمی کے باعث اور یونیورسٹی میں رش کی وجہ سے کئی طالبات کی حالت غیر ہوگئی، تاخیر کی وجہ پوچھنے پر کوئی صحیح بات بتانے کو تیار نہیں تھا والدین کا کہنا تھا کہ ہم جمع پونجی اکٹھی کرکے آئے ہیں تو ذلیل کیا جارہا ہے ، اعلیٰ حکام صورت حال کا نوٹس لیں ترجمان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی حکام کے لئے تمام طالبات اور ان کے اہل خانہ قابل عزت اور احترام ہیں۔