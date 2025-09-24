صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

  • ملتان
ویمن یونیورسٹی کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا،داخلوں میں مشکلات

ملتان(خصوصی رپورٹر)ویمن یونیورسٹی ملتان کا آئی ٹی سسٹم بیٹھ گیا، ایڈمیشن کے لئے آنے والے واؤچرز کے انتظارمیں خوار ہوگئے ،تفصیل کے مطابق ویمن یونیورسٹی ملتان میں اس وقت بی ایس پروگرام کے لئے ایڈمیشنز جاری ہیں۔۔۔

 مگران کا آئی ٹی سسٹم ایک بار پھر جواب دے گیا دو ہفتے قبل بھی ٹرانسفارمر خراب ہونے کی وجہ سے سرور بیٹھ گئے تھے جس کی وجہ سے ایڈمنشن سسٹم متاثر ہوا اب گذشتہ روز ایک بار پھر سسٹم بیٹھ گیا ۔متاثرین کا کہنا ہے کہ داخلے کی خواہش مند طالبات کو فیس واؤچر جمع کرانے کا کہا گیا جب طالبات اور والدین داخلے کے لئے واؤچر کے حصول کے لئے یونیورسٹی پہنچے تو معلوم ہوا کہ سسٹم ڈاؤن ہوا ہے ۔ جو لوگ صبح 9 بجے پہنچے ان کو 1 بجے تک واؤچرز ایشو کئے گئے ، اسی طرح جو طالبات اور والدین 11،12 بجے یونیورسٹی آئے وہ 4 بجے تک یونیورسٹی میں داخلے کے لئے واؤچر کے حصول کے لئے خوار ہوتے رہے شدید گرمی کے باعث اور یونیورسٹی میں رش کی وجہ سے کئی طالبات کی حالت غیر ہوگئی، تاخیر کی وجہ پوچھنے پر کوئی صحیح بات بتانے کو تیار نہیں تھا والدین کا کہنا تھا کہ ہم جمع پونجی اکٹھی کرکے آئے ہیں تو ذلیل کیا جارہا ہے ، اعلیٰ حکام صورت حال کا نوٹس لیں ترجمان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی حکام کے لئے تمام طالبات اور ان کے اہل خانہ قابل عزت اور احترام ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان گھروں تک پہنچانے کے انتظامات مکمل

دہشتگردی کی طرح منافقت بھی صاف کرینگے ،میئر

ہیڈ ماسٹرز کی کنٹریکٹ پر بھرتیاں حیران کن ،سندھ ہائیکورٹ

سندھ حکومت کراچی کے 3360ارب روپے ہڑپ کر چکی ، سیف الدین

جامعہ کراچی، آن داخلوں کا شیڈول جاری کرنے کی منظوری

منشیات فروش پکڑا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر