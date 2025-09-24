صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم سمگلنگ کی روک تھام‘ خانیوال میں اقدامات سخت

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق گندم سمگلنگ کی روک تھام کیلئے ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک کے احکامات پر ضلعی سطح پر اقدامات مزید سخت کر دیئے گئے ہیں۔۔۔

اس سلسلے میں ڈی ایس پی ٹریفک مظہر الاسلام نے سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور گڈز ٹرانسپورٹ نمائندگان کے ہمراہ ٹرانسپورٹرز کا اجلاس کیاجس میں واضح کیا گیا کہ کسی بھی گاڑی کو اگر گندم سمگلنگ میں استعمال کیا گیا تو اس کیخلاف سخت کارروائی ہوگی، گاڑیاں بند کی جائیں گی اور مالکان کے خلاف مقدمات درج ہونگے ۔ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ ٹرانسپورٹرز اپنی گاڑیاں کسی بھی مشکوک شخص کو نہ دیں تاکہ گندم کی دستیابی عوام تک یقینی ہو اور ریلیف فراہم کیا جا سکے ۔

 

