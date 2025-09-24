صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

  • ملتان
والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ صحت مند بیٹی سے ہی صحت مند گھرانہ تشکیل پاتا ہے ۔ لڑکیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔۔۔

 والدین 9تا 14سال عمر کی بچیوں کو قومی مہم کے دوران لازمی طور پر ایچ پی وی ویکسین لگوائیں۔ یہ مہم 27ستمبر تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ  سکولز اور کمیونٹیز میں ویکسین کی افادیت بارے آگاہی سیشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ٹیمیں گھروں اور جھگیوں میں جا کر بھی بچیوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ قومی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے افسر مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے سکولوں کا تعلیمی معیار زبوں حالی کا شکار

سیکرٹری اطلاعات کا بزنس فسیلیٹیشن سنٹر کا دورہ

یونٹ پر چھاپہ، 48 ہزار کلو جعلی مصالحہ جات ضبط

لوکل سڑکوں کی مرمت کا کام فوری شروع کرنیکی ہدایت

اربن ڈویلپمنٹ : واٹر سپلائی وسیوریج کی 15 سکیمیں تیار

قصور:ڈی سی کا کے ٹی ڈبلیو ایم اے پلانٹ کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
کوئی احساسِ ایڈونچر ہونا چاہیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
میاں عامر محمود بمقابلہ ٹی وی اینکرز
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
امن‘ ترقی اور عادلانہ معاشرے کا خواب
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈنمارک کے سائیکل سوار حکمران
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
دنیا بولی‘ پاکستان چپ رہا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شانِ مصطفیﷺ کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر