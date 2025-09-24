والدین بچیوں کی ایچ پی وی ویکسین لازمی لگوائیں،عمرانہ توقیر
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ صحت مند بیٹی سے ہی صحت مند گھرانہ تشکیل پاتا ہے ۔ لڑکیوں کو سروائیکل کینسر سے محفوظ بنانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔۔۔
والدین 9تا 14سال عمر کی بچیوں کو قومی مہم کے دوران لازمی طور پر ایچ پی وی ویکسین لگوائیں۔ یہ مہم 27ستمبر تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ سکولز اور کمیونٹیز میں ویکسین کی افادیت بارے آگاہی سیشن منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ٹیمیں گھروں اور جھگیوں میں جا کر بھی بچیوں کو ویکسین لگا رہی ہیں۔ قومی مہم کو کامیاب بنانے کیلئے افسر مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔