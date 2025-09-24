میپکو، رینجرز اور پولیس کا بجلی چوروں کیخلاف مشترکہ آپریشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو)، رینجرز اور پولیس فورسز کی مشترکہ ٹیموں کا بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولنگر سرکل خالد حسین سیال اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں فرسٹ سب ڈویژن کے علاقوں میں کارروائی کی گئی۔۔۔
ایکسین بہاولنگر ڈویژن ثناء اللہ ظفر اور ایس ڈی او افتخار علی کی قیادت میں مدینہ کالونی، شہزاد نگر، کامرس کالج روڈ اور مسلم کالونی میں آپریشن کیا گیا۔ترجمان کے مطابق 3 لاکھ 50 ہزار روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 4 رننگ ڈیفالٹرز کے کنکشن منقطع کرکے میٹرز اتار لئے گئے ، جبکہ مستقل نادہندگان سے ایک لاکھ 50 ہزار روپے کی وصولی کی گئی۔ دوران آپریشن 4صارفین بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے جن کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لئے درخواستیں متعلقہ تھانوں کو ارسال کردی گئیں۔دوسری جانب سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ساہیوال سرکل ناصر محمود فانی کی ہدایت پر ایکسین پاکپتن ڈویژن وزیر علی شاہ اور ایس ڈی او نورپور سب ڈویژن کی سربراہی میں ٹیم نے کوٹ قانوگو میں کارروائی کی۔ ٹیم نے میٹر اور کیبل قبضے میں لے کر مقدمہ درج کروانے کے لئے درخواست بھیج دی ہے ۔