رواں مالی سال 30کروڑ پراپرٹی ٹیکس وصول

  • ملتان
رواں مالی سال 30کروڑ پراپرٹی ٹیکس وصول

ملتان (کرائم رپورٹر) محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ملتان نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 5 فیصد رعایت کے ساتھ 30 کروڑ روپے پراپرٹی ٹیکس وصول کرلیا۔۔۔

 محکمہ کو 30ستمبر تک ملتان ڈسٹرکٹ میں 80کروڑ اور ڈویژن سطح پر 90 کروڑ روپے کا ہدف دیا گیا ہے ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر خالد حسین قصوری کے مطابق صوبائی حکومت نے گذشتہ سال کے 1 ارب 22 کروڑ روپے کے ہدف کو بڑھا کر امسال 1 ارب 75 کروڑ مقرر کیا ہے ۔ دو لاکھ سے زائد ٹیکس گزاروں کو نوٹسز پہنچا دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شہری رعایتی پیکیج سے فائدہ اٹھا کر ٹیکس بروقت جمع کرائیں تاکہ شہر کی ترقی میں شراکت دار بن سکیں۔

 

