سیلاب متاثرہ 1لاکھ ساڑھے 5ہزارصارفین کی بجلی بحال
ملتان(خصوصی رپورٹر)میپکوریجن میں سیلابی پانی اُترنے والے علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے ۔11اضلاع میں ایک لاکھ 5 ہزار 496صارفین کی بجلی کی سپلائی بحال کردی گئی۔۔۔۔
میپکو ریجن میں سیلاب سے متاثرہونے والے تقریباََ40 فیصدحصوں کی بجلی بند کی گئی برانچز سے بحال کی گئی ہے ۔ جنوبی پنجاب کے 13اضلاع میں143فیڈرز سے بجلی کی ترسیل جزوی طورپر جبکہ35فیڈرز سے مکمل بحال کی گئی ہے ۔ضلع ملتان کے 47ہزار، ضلع ساہیوال میں 15ہزار610،ضلع پاکپتن کے ایک ہزار274، ضلع رحیم یار خان کے 2ہزار539، ضلع بہاولپور میں 15،ضلع لودہراں میں 898، ضلع خانیوال میں22ہزار711، ضلع بہاولنگر میں 2ہزار500، ضلع مظفرگڑھ میں12 ہزار 707اورضلع کوٹ ادو میں 235صارفین کی بجلی بحال کردی گئی ہے ۔ جلال پور پیروالا سب ڈویژن کے زیر انتظام موٹر وے انٹر چینج جلال پور پیروالہ، 11کے وی بہادرپور ، کوٹلہ، صابرہ اور سمندری شہید فیڈرزکے بیجز نمبر 9سے 15کے علاقے ، 11کے وی نوراجہ بھٹہ کے بیجز نمبر 6سے 8، 11کے وی خانبیلہ اور جعفر آباد فیڈرز کے بیجز نمبر 1،2،18،19اور 20کے علاقوں میں ابھی تک پانی موجود ہے ۔