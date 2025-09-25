صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محتسب انسداد ہراسیت سب ریجنل آفس قائم

  • ملتان
ملتان (کورٹ رپورٹر)وفاقی محتسب برائے انسداد ہراسیت نے جنوبی پنجاب میں انصاف تک رسائی پروگرام کو توسیع دینے کے لیے ملتان میں سب ریجنل آفس قائم کر دیا ہے ۔ مقصد خواتین کو کام کی جگہ پر ہراسانی سے تحفظ اور متاثرہ افراد کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے ۔۔۔۔

 اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایم اصغر شاہد نے بتایا کہ ملتان دفتر فوزیہ وقار کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شکایت درج کرانے پر کوئی فیس نہیں لی جاتی جبکہ دفتر میں فریقین کے لیے قانونی معاونت موجود ہے ۔ آفس کی جانب سے مختلف اداروں میں آگاہی سیمینار اور انسداد ہراسیت کمیٹیوں کی تشکیل کے اقدامات جاری ہیں۔ ٹرانسجینڈر افراد کے حقوق کے تحفظ اور امتیازی سلوک کے خاتمے کے لیے بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔

 

