نیٹ میٹرنگ کنکشن،1ہزار 394تھری فیز میٹرز کی فراہمی
ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی کے شعبہ میٹریل مینجمنٹ نے 15اگست تک ڈیمانڈنوٹسز اداکرنے والے نیٹ میٹرنگ کنکشنوں کی تنصیب کے لئے ایک ہزار 394 تھری فیز اے ایم آئی میٹرز فراہم کردئیے ہیں ۔۔۔۔
ڈائریکٹرمیٹریل مینجمنٹ میپکو ملک جاوید اقبال کی جانب سے جاری ہونے والی ایلوکیشن کے مطابق 8آپریشن سرکلوں کو ڈپوزٹ ورک نیٹ میٹرنگ کنکشنز نصب کرنے کے لئے میٹرز کا اجراء کیاگیاہے ۔ میپکو ملتان سرکل کو 538، خانیوال سرکل کو 71، ڈی جی خان سرکل کو 31، مظفرگڑھ سرکل کو 30، ساہیوال سرکل کو 117، بہاولپور سرکل کو 436، وہاڑی سرکل کو 70اور رحیم یار خان سرکل کو 101تھری فیز اے ایم آئی میٹر ز کا اجراء کرکے ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طورپر ریجنل سٹور ملتان سے میٹرز حاصل کرکے کنکشنز نصب کئے جائیں اور اس کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر بھجوائی جائے ۔