  • ملتان
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ خوش آئند اقدام :بزنس کمیونٹی

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان کی بزنس کمیونٹی نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے حالیہ دفاعی معاہدے کا خیرمقدم کیا اور باہمی تعلقات میں ایک نئے دور کی شروعات قرار دیا ہے ۔۔۔۔

اس موقع پر ملتان ڈرائی پورٹ کے چیئرمین اور ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر خواجہ محمد حسین نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بصیرت اور قیادت کو زبردست خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا پاکستان سعودیہ دفاعی تعاون نہ صرف ملکی سلامتی کے لیے سودمند ثابت ہوگا بلکہ اس کے اثرات معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں پر بھی مثبت انداز میں مرتب ہوں گے ، یہ معاہدہ پاکستان کی عسکری اور سفارتی پالیسیوں میں ایک بڑی کامیابی ہے ،خطے میں استحکام بڑھے گا اور باہمی تعاون کے نئے دروازے کھلیں گے۔

 

