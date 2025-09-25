ایئرپورٹ پر مشکوک شخص گرفتاری کے بعد رہا
ملتان (کرائم رپورٹر)اے ایس ایف نے ایئرپورٹ کے داخلی دروازے پر مشکوک شخص کو گرفتارکرلیا اور قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد رہا کردیا۔۔۔۔
تلاشی کے دوران اس کے پاس شناختی کارڈ موجود نہ تھا، جس پر اسے کنٹرول روم منتقل کیا گیا۔ اسی دوران ایک فیملی وہاں پہنچی اور مذکورہ شخص کو محمد عدنان کے نام سے شناخت کیا۔ بتایا گیا کہ وہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا اور ذہنی توازن خراب ہونے پر علاج جاری ہے ۔ اہل خانہ کے بیان پر اے ایس ایف نے قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد محمد عدنان کو گھر بھیج دیا۔ حکام نے کہا کہ ائیرپورٹ پر سکیورٹی کے سخت اقدامات جاری رہیں گے ۔