میپکو نادہندگان کیخلاف آپریشن، سوا7لاکھ روپے ریکوری

  ملتان
میپکو نادہندگان کیخلاف آپریشن، سوا7لاکھ روپے ریکوری

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی رینجرز اور پولیس فورسز کی مشترکہ ٹیموں کا بجلی چوروں اورنادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔سوا 7لاکھ روپے ریکوری،لاکھوں کی عدم ادائیگی پر 5زرعی ٹیوب ویل ٹرانسفارمر اور۔۔۔

ملتان(خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی رینجرز اور پولیس فورسز کی مشترکہ ٹیموں کا بجلی چوروں اورنادہندگان کے خلاف آپریشن جاری ہے ۔سوا 7لاکھ روپے ریکوری،لاکھوں کی عدم ادائیگی پر 5زرعی ٹیوب ویل ٹرانسفارمر اورمیٹرز قبضہ میں لے لئے ،ایک صارف بجلی چوری کرتے پکڑا گیاجس کیخلاف مقدمہ کے اندراج کیلئے درخواست ارسال کردی گئی۔ سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو بہاولپور سرکل ملک یعقوب احمد اور ونگ کمانڈر رینجرز کی نگرانی میں جلہ آرائیں سب ڈویژن کے زیر انتظام علاقوں میں نادہندگان کے خلاف آپریشن کیاگیا۔ ایکسین دنیاپور ڈویژن طارق عزیز میمن اور ایس ڈی اوجلہ آرائیں سب ڈویژن کی سربراہی میں کالو والا، گولندرا چوک، مراچی والا، راوانی، خانگئی اور گیلے وال میں 33لاکھ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر 5نادہندہ زرعی ٹیوب ویلوں کے ٹرانسفارمرز ، 12میٹرز اور 50میٹر پی وی سی اُتارکر قبضہ میں لے لی۔ مروٹ سب ڈویژن کے زیر انتظام علاقوں میں بجلی چوروں اورنادہندگان کے خلاف آپریشن کیاگیا۔ ایکسین بہاولنگر ڈویژن ثناء اللہ ظفر اور ایس ڈی اومروٹ سب ڈویژن کی سربراہی میں چک 337/HR، پنوارکالونی، چک 343/HRاور چک 341/HRمیں رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے 7لاکھ25ہزارروپے واجبات وصول کرلئے جبکہ ایک صارف ڈائریکٹ تاروں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیاجس کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لئے درخواست بھیج دی۔

، 12میٹرز اور 50میٹر پی وی سی اُتارکر قبضہ میں لے لی۔ مروٹ سب ڈویژن کے زیر انتظام علاقوں میں بجلی چوروں اورنادہندگان کے خلاف آپریشن کیاگیا۔ ایکسین بہاولنگر ڈویژن ثناء اللہ ظفر اور ایس ڈی اومروٹ سب ڈویژن کی سربراہی میں چک 337/HR، پنوارکالونی، چک 343/HRاور چک 341/HRمیں رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے 7لاکھ25ہزارروپے واجبات وصول کرلئے جبکہ ایک صارف ڈائریکٹ تاروں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیاجس کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لئے درخواست بھیج دی۔

 

