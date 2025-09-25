وہاڑی میں دوستی ہاکی سیریز کا شاندار افتتاح
وہاڑی(خبرنگار) ہاکی کلب آف وہاڑی اور دانش سکول کے اشتراک سے ہاکی کلب گراؤنڈ میں دوستی ہاکی سیریز کا افتتاح انسپکٹر پنجاب پولیس عدنان ٹیپو اور سپورٹس افسر دانش سکول امداد نے کیا۔۔۔۔
پہلے میچ میں ہاکی کلب کی انڈر 18 ٹیم نے کامیابی حاصل کی۔ اختتامی تقریب میں عدنان ٹیپو نے کھلاڑیوں کو انعامات دیے جبکہ دونوں ٹیموں اور نمایاں کھلاڑیوں کو خصوصی نقد انعامات سے نوازا گیا۔ سپورٹس افسر امداد، سید رفاقت علی شاہ اور کوچ قیصر (سابق نیشنل پلیئر نیوی) نے کہا کہ اس سیریز سے سکول کے طلبہ کو کھیل کے نئے مواقع ملیں گے ۔