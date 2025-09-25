وہاڑی، بچے کی شکایت پر جھگڑا، 7افراد کا تشدد
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ صدر کی حدود میں بچے کو کھیل کے دوران مارنے کی شکایت پر جھگڑا ہوگیا۔ محمد علیم یاسین نے پولیس کو درخواست دی کہ اس کے بیٹے محمد اذان کو کھیل کے دوران مارا گیا تھا ۔۔۔
جس پر اس نے محمد شاہد اور محمد زاہد سے شکایت کی۔ دونوں نے رنجش رکھتے ہوئے سات افراد شہباز، مصطفیٰ، مرتضیٰ، ندیم، وسیم اور رحمان کے ساتھ مل کر راڈز سے حملہ کردیا۔ حملہ آوروں نے علیم یاسین پر تشدد کرتے ہوئے ناک کی ہڈی توڑ دی اور ٹھڈوں، مکوں سے زخمی کیا۔ ملزمان نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ شور پر اہل علاقہ جمع ہوئے اور جان بخشی کروائی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے ۔