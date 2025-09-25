ڈرائیوروں کی بازیابی، ٹرانسپورٹرزکا پولیس سے اظہار تشکر
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) صدر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن جنوبی پنجاب ملک ساجد اعوان نے کہا ہے کہ پولیس نے ٹرانسپورٹ رہنماؤں سے کیا گیا وعدہ جس عزم و حوصلے سے پورا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔۔۔۔
کچے کے علاقوں سے ڈرائیوروں کو بغیر تاوان کے بازیاب کرا کے والدین کے حوالے کرنا پولیس کا اعلیٰ اقدام ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے تنظیمی عہدیداران کے ہمراہ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب راؤ کامران سے ملاقات کے موقع پر کیا اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ جنرل سیکرٹری چوہدری وحید ارائیں نے کہا کہ کچے کے اغواء کار بھاری تاوان طلب کر کے خاندانوں کو اذیت میں ڈالے ہوئے تھے لیکن پولیس نے فرض شناسی سے ڈرائیوروں کو بحفاظت بازیاب کرایا، جس سے ٹرانسپورٹ برادری کا اعتماد بحال ہوا۔ اس موقع پر ملک شفاء اللہ اعوان، صداقت حسین اور ملک سلیم بھی موجود تھے ۔