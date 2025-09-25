صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی کسان و مزدور کی بات کرتی ہے :راؤ ذوالفقار

  • ملتان
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) پاکستان پیپلز پارٹی تحصیل وہاڑی کے صدر راؤ ذوالفقار علی معصومی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت ہے جو آج بھی مزدور، کسان اور ہاری کے حقوق کی آواز بلند کرتی ہے ۔۔۔۔

 ان کا کہنا تھا کہ ن لیگ اور پی ٹی آئی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں جو ہمیشہ انہی کے ناجائز مفادات کا تحفظ کرتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بیرونی امداد کی اپیل کا مشورہ دیا تھا مگر حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، جس سے کسان و ہاری نقصان میں رہیں گے ۔ راؤ ذوالفقار نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 20 ہزار روپے فی ایکڑ امداد کا اعلان کسانوں کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ کسانوں کو کم از کم ایک لاکھ روپے فی ایکڑ امداد فراہم کی جائے تاکہ وہ اگلی فصل کی تیاری کر سکیں۔

 

