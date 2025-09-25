خواتین کی شمولیت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے :حبیب اللہ
وہاڑی(خبرنگار) ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر و چیئرمین ووٹر ایجوکیشن کمیٹی حبیب اللہ جونیجو کی زیر صدارت دفتر ضلعی الیکشن کمشنر میں ‘‘شمولیتی شناختی کارڈ ووٹر اندراج فیز 5’’ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں نادرا کی موبائل رجسٹریشن وینز کے مسائل اور ۔۔۔
خواتین کی ووٹر رجسٹریشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ووٹر ایجوکیشن کمیٹی، این جی اوز، سول سوسائٹی اور خواتین نمائندگان نے شرکت کی۔ حبیب اللہ جونیجو نے کہا خواتین کی ووٹر رجسٹریشن اور حق رائے دہی کے شعور کو اجاگر کرنا ناگزیر ہے ۔ تعلیم محض ڈگری نہیں بلکہ شعور اور ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا خواتین آبادی کا نصف ہیں، ان کی شمولیت کے بغیر مسائل حل نہیں ہو سکتے ۔ شناختی کارڈ خواتین کا پہلا قدم ہے ، نادرا کے تعاون سے موبائل وینز اور گھریلو سطح پر سہولت دی جا رہی ہے تاکہ دیہی خواتین محروم نہ رہیں۔ اجلاس کے آخر میں انہوں نے کمیٹی کے اراکین کی کاوشوں کو سراہا۔