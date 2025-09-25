صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہریاں، مسائل سنے ،حل کی یقین دہانی

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے عوام دوست وژن کے تحت انصاف عوام کی دہلیز تک پہنچانے کیلئے ڈی پی او خانیوال اسماعیل کھاڑک کی ہدایت پر کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری ہے ۔۔۔۔

ڈی پی او نے تھانہ سٹی کبیروالا، تھانہ صدر کبیروالا اور ایس ڈی پی او آفس کبیروالا میں کھلی کچہریاں لگائیں اور شہریوں کے مسائل براہ راست سنے ۔ اس موقع پر ایس ڈی پی او منور گجر، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران بھی شریک تھے ۔ ڈی پی او نے کہا کہ کھلی کچہریاں محض روایت نہیں بلکہ انصاف کی فراہمی کے عزم کا عملی مظہر ہیں۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دلایا کہ کوئی بھی شخص اپنے جائز حق سے محروم نہیں ہوگا۔ عوامی شکایات کو فوری اور ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قانون کی بالادستی اور عوام کا اعتماد پولیس کیلئے سب سے بڑی طاقت ہے ، ہم ہر شہری کو محفوظ اور پرامن معاشرہ فراہم کرنے کیلئے پرعزم ہیں۔

 

