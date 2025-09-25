سیلاب نقصانات کے تعین کیلئے سروے ٹیموں کا آگاہی سیشن
وہاڑی(خبرنگار) ضلع کونسل ہال میں سیلاب سے نقصانات کے درست تعین کیلئے سروے ٹیموں کا آگاہی سیشن منعقد ہوا ۔۔۔
جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسانی جانوں کے ضیاع، زخمیوں، مکانات، مویشیوں اور فصلوں کے نقصانات کا مکمل اور شفاف ڈیٹا جمع کیا جائے ۔ ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی نے کہا کہ محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک اور پاک آرمی کے نمائندے نقصانات کا تعین کریں گے جبکہ اربن یونٹ کے سروائیرز ایپ پر ڈیٹا فیڈ کریں گے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں فوری سروے کا آغاز کیا جائے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ زراعت و لائیو اسٹاک کے افسران اور اربن یونٹ کے نمائندے بھی موجود تھے ۔