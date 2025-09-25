صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب نقصانات کے تعین کیلئے سروے ٹیموں کا آگاہی سیشن

  • ملتان
سیلاب نقصانات کے تعین کیلئے سروے ٹیموں کا آگاہی سیشن

وہاڑی(خبرنگار) ضلع کونسل ہال میں سیلاب سے نقصانات کے درست تعین کیلئے سروے ٹیموں کا آگاہی سیشن منعقد ہوا ۔۔۔

جس کی صدارت ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمرانہ توقیر نے کی۔ انہوں نے واضح کیا کہ انسانی جانوں کے ضیاع، زخمیوں، مکانات، مویشیوں اور فصلوں کے نقصانات کا مکمل اور شفاف ڈیٹا جمع کیا جائے ۔ ناقص کارکردگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی سی نے کہا کہ محکمہ مال، زراعت، لائیو اسٹاک اور پاک آرمی کے نمائندے نقصانات کا تعین کریں گے جبکہ اربن یونٹ کے سروائیرز ایپ پر ڈیٹا فیڈ کریں گے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ جہاں پانی اتر چکا ہے وہاں فوری سروے کا آغاز کیا جائے ۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو بابر سلیمان، اسسٹنٹ کمشنرز، محکمہ زراعت و لائیو اسٹاک کے افسران اور اربن یونٹ کے نمائندے بھی موجود تھے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن