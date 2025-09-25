صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرل گائیڈ ایسوسی ایشن نے امدادی سامان تقسیم کیا

  • ملتان
گرل گائیڈ ایسوسی ایشن نے امدادی سامان تقسیم کیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن خانیوال کی جانب سے ریجنل گائیڈ ٹرینر مس رابعہ ارم اور۔۔۔

 ڈسٹرکٹ گائیڈ کمشنر مسز کشور نفیس کی زیر نگرانی فاضل شاہ اور پیپل مرالی کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر تحصیل گائیڈ کمشنر مسز فوزیہ علی، مسز ثوبیہ مبین، مسز مستبشرہ چوہدری، مسز طاہرہ اور مسز راشدہ نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ متاثرین میں 100 راشن بیگز، 1200 کپڑے ، 50بستر، مچھر دانیاں اور کوائلز تقسیم کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سکولوں میں کوڑادان نہ رکھنے پر کارروائی کا حکم

دودھ،دہی،پھل اور سبزیوں کی قیمتوں میں ایک بار پھر خود ساختہ اضافہ،شہری پریشان

سمبڑیال:سسرالیوں کی فائرنگ ، داماد جاں بحق ، بھا ئی زخمی

مڈ کیرئیرمینجمنٹ کورس کے وفد کا دورہ آ ر پی او آفس

بھٹہ نما پوٹری میکرز ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر سیل

حافظ آباد:ریت میں دبے ٹریکٹرز ، سامان نکالنے کے اقدامات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن