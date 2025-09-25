گرل گائیڈ ایسوسی ایشن نے امدادی سامان تقسیم کیا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان گرل گائیڈ ایسوسی ایشن خانیوال کی جانب سے ریجنل گائیڈ ٹرینر مس رابعہ ارم اور۔۔۔
ڈسٹرکٹ گائیڈ کمشنر مسز کشور نفیس کی زیر نگرانی فاضل شاہ اور پیپل مرالی کے سیلاب متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر تحصیل گائیڈ کمشنر مسز فوزیہ علی، مسز ثوبیہ مبین، مسز مستبشرہ چوہدری، مسز طاہرہ اور مسز راشدہ نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ متاثرین میں 100 راشن بیگز، 1200 کپڑے ، 50بستر، مچھر دانیاں اور کوائلز تقسیم کی گئیں۔