پٹرولنگ پولیس کی مبینہ غفلت، بزرگ جاں بحق

  • ملتان
پٹرولنگ پولیس کی مبینہ غفلت، بزرگ جاں بحق

وہاڑی،گگومنڈی (نمائندہ خصوصی، نامہ نگار) مبینہ طور پر پٹرولنگ پولیس مانا موڑ کے اہلکاروں کی غفلت یا ساز باز کے باعث منشیات فروشی کے مقدمات میں اصل ملزمان کے بجائے ایک 80 سالہ بزرگ شہری اور۔۔۔

 ایک صحافی کے شناختی کارڈ نمبر درج کر دیے گئے ۔ تھانہ گگومنڈی کے مقدمہ نمبر 23/2019 میں محمد اکرم نامی بزرگ شہری کا شناختی کارڈ درج ہوا۔ دوران سفر وہ لودھراں کے قریب بس اسٹینڈ پر پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کر حوالات میں بند رہے ۔ رہائی کے بعد صدمے کے باعث وہ جاں بحق ہوگئے ۔ اسی طرح مقدمہ نمبر 595/2019  میں بھی اصل ملزم طارق کے بجائے شراب برآمدگی کیس میں ایک صحافی کا شناختی کارڈ درج کر دیا گیا۔ 

 

