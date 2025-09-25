سوشل ویلفیئر : 79خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم
وہاڑی(خبرنگار) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے زیر اہتمام خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کرنے کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔۔
تقریب میں ممبران صوبائی اسمبلی میاں ثاقب خورشید، ملک نوشیر انجم لنگڑیال، میاں ناصر دولتانہ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عبدالشکور نے شرکت کی۔ تقریب میں 79خصوصی افراد میں 66وہیل چیئرز، 10ٹرائی سائیکلز، 2موبائل ٹوائلٹ اور ایک بیساکھی تقسیم کی گئیں۔ میاں ثاقب خورشید نے کہا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز خصوصی افراد کی فلاح کیلئے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں، یہ سہولت ان کی زندگیوں کو آسان بنائے گی۔ ایم پی اے نوشیر انجم لنگڑیال نے کہا کہ فلیگ شپ پروگرام خصوصی افراد کے اعتماد میں اضافے کا باعث ہے ۔ عبدالشکور نے کہا کہ سرکاری و نجی اداروں میں تین فیصد کوٹہ یقینی بنایا جا رہا ہے ۔