گرین وچ یونیورسٹی تقریب میں فلسطین کا پرچم لہرا دیا
مونڈکا (نامہ نگار) فلسطین سرزمین انبیاء اور بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے ، جہاں معراج کے موقع پر خاتم النبین ﷺ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ ۔۔۔
اسی باعث امت مسلمہ کی اس مقدس مقام سے گہری وابستگی ہے ۔ معروف ماہر تعلیم شکیل احمد بھٹہ کی بیٹی اور سابق امیر جماعت اسلامی مظفرگڑھ ملک محمد رمضان روہاڑی کی بہو طوبیٰ ارسلان فرید روہاڑی نے گریجویشن کی تقریب میں گرین وچ یونیورسٹی لندن میں فلسطین کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے فلسطین کا جھنڈا لہرایا اور اسرائیلی مظالم کو اجاگر کیا۔ گزشتہ روز وہ اپنے شوہر ملک ارسلان فرید روہاڑی کے ہمراہ وطن واپس پہنچیں تو عزیز و اقارب نے ملتان ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا۔