شکایات کے فوری ازالے کیلئے دفاتر سرگرم ہیں:تنویر اقبال
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ضلع کونسل ہال میں محکمہ صوبائی محتسب کے زیراہتمام کوالٹی مینجمنٹ سسٹم سرٹیفیکیٹس کے حوالے سے تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خصوصی ایڈوائزر محتسب پنجاب ریجنل آفس خانیوال تنویر اقبال تبسم تھے ۔۔۔۔
تقریب میں سی ای او ضلع کونسل سمیت مختلف محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایڈوائزر نے کہا کہ صوبہ بھر میں عوامی خدمت پروگرام کے تحت دفاتر میں عوامی شکایات کے بروقت ازالے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔ شکایات کا ازالہ بلا معاوضہ، فوری تحقیقات اور شفاف طریقہ کار سے کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری محکموں میں بدانتظامی، تاخیر، لاپرواہی اور کرپشن کے خاتمے کیلئے سختی سے کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ایڈوائزر نے مزید بتایا کہ محکمہ صوبائی محتسب اب بچوں کے حقوق سے متعلق شکایات بھی سنتا اور ان کا فوری حل یقینی بناتا ہے ۔