اوورسیز پاکستانیوں کیلئے لینڈ ریکارڈ خدمات کا آغاز
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اراضی ریکارڈ کی خدمات کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے ۔ ابتدائی طور پر یہ سہولت لندن میں فراہم کی جا رہی ہے۔۔۔
، بعد ازاں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، سپین، امریکہ اور اٹلی میں مقیم پاکستانی بھی اس سہولت سے استفادہ کر سکیں گے ۔ بیرون ملک پاکستانی اپنی جائیداد کے لیے فرد برائے ریکارڈ، فرد برائے لین دین یا فروخت، منظور شدہ انتقال کی نقل، ای رجسٹری اور رجسٹری کی کاپیاں بآسانی حاصل کر سکیں گے ۔ ڈائریکٹر جنرل پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی اکرام الحق کے مطابق اس نظام کے تحت جائیداد کی منتقلی کا عمل سادہ اور آسان بنا دیا گیا ہے اور پاور آف اٹارنی کی ضرورت ختم ہو جائے گی۔ فیس کی ادائیگی کے بعد الیکٹرانک رجسٹری سب رجسٹرار کے ذریعے وزارت خارجہ کے نامزد افسر کو ارسال کی جائے گی، جہاں نادرا کے ذریعے بائیومیٹرک تصدیق مکمل ہوگی۔ اس نظام سے اوورسیز پاکستانیوں کو سفر کی زحمت اور دھوکہ دہی کے خدشات سے نجات ملے گی۔