گریجویٹ کالج وہاڑی میں5پروفیسروں نے جوائننگ دی
وہاڑی(نمائندہ خصوصی) محکمہ ہائیر ایجوکیشن میں حالیہ تبادلوں کے بعد گورنمنٹ گریجویٹ کالج وہاڑی میں پانچ پروفیسروں نے نئی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔۔۔۔
تعینات ہونے والوں میں پروفیسر عزیز احمد طاہر، پروفیسر حافظ سیف اللہ، پروفیسر راؤ محمد افتخار، پروفیسر عائشہ شمشاد اور پروفیسر عارفہ اصغر شامل ہیں۔ تمام پروفیسروں نے پرنسپل پروفیسر سید غلام محمد بخاری کو جوائننگ دے دی۔ اس موقع پر اساتذہ نے کہا کہ ادارے کی روایات کو قائم رکھتے ہوئے اپنی محنت سے مزید نام روشن کریں گے ۔