پاکستان، سعودی عرب معاہدہ مسلم امہ کے دفاع کا ضامن:شاہد اقبال
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری چوہدری شاہد اقبال ایڈووکیٹ اور چیئرمین ٹائیگرز فورم چوہدری محمد صدف عادل جٹ ایڈووکیٹ نے کہا کہ پاکستان اور۔۔۔
سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خلیجی ممالک کے لیے بھی ضامن بن سکتا ہے ۔ اگر تمام خلیجی ریاستیں شامل ہو جائیں تو مسلم امہ مضبوط ہو گی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین، کشمیر اور برما کے مسلمانوں کی عملی امداد مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے ۔ عالمی ادارے اسرائیلی مظالم روکنے میں ناکام ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔