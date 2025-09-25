انجمن تاجران کی ایس ڈی او پیرا فورس سے ملاقات
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار) ضلعی و مرکزی انجمن تاجران کوٹ ادو کے صدر محمد عثمان شیخ کی قیادت میں تاجر رہنماؤں اور عہدیداران نے پیرا فورس کے ایس ڈی ای او محمد اقبال لانگ سے ملاقات کی۔۔۔۔
اس موقع پر شہر میں بڑھتی ہوئی تجاوزات، ٹریفک کے مسائل، ریڑھی بانوں کی شکایات اور سناواں و گجرات میں رکشہ اسٹینڈ بنانے پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایس ڈی ای او محمد اقبال لانگ نے کہا کہ سرکاری زمین کا ایک ایک انچ واگذار کرایا جائے گا اور سڑکوں پر تجاوزات کسی صورت برداشت نہیں کی جائیں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپٹی کمشنر کوٹ ادو کی سربراہی میں پیرا فورس حکومت پنجاب کی ایس او پیز اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق کارروائیاں کر رہی ہے ، دوکانداروں کو چاہیے کہ اشیاء مقررہ نرخوں پر فروخت کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔ضلعی صدر محمد عثمان شیخ نے کہا کہ انجمن تاجران ہمیشہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرے گی لیکن زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی۔ دوکاندار اپنے سامان کو دکان کے اندر رکھیں اور پرائس کنٹرول لسٹ پر عمل کریں۔ سرپرست اکرم خان چانڈیہ نے کہا کہ انجمن تاجران اور پیرا فورس مل کر حکومتی احکامات اور ایس او پیز پر عملدرآمد یقینی بنائیں گے ۔ ملاقات میں متعدد تاجر رہنماؤں اور عہدیداران نے بھی شرکت کی۔