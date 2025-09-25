صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے سابق صدر اور ڈی ایل ایف کے صدر محمد اجمل بھٹہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ملک میں خاندانی سیاست اور کرپٹ مافیا کا راج ہے ۔۔۔

، لیکن نوجوان ہی وہ قوت ہیں جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ ملک کو دیانتدار، باصلاحیت اور مخلص قیادت کی ضرورت ہے جو کرپشن سے پاک ہو۔ عوام کو بنیادی سہولتیں اور جائز حقوق دینا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا سیاست خدمت خلق کا ذریعہ ہونی چاہئے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔

 

